Uomini e Donne, tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nessuna crisi: 'Ti piacerebbe vero?!' (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo le voci che li volevano separati Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua , ex protagonisti di ' Uomini e Donne ' rompono il silenzio e dal social fanno capire che tra di loro non c'è neanche l'... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo le voci che li volevano separatidi, ex protagonisti di '' rompono il silenzio e dal social fanno capire che tra di loro non c'è neanche l'...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - stanzaselvaggia : Sì, anche gli uomini cadono nelle dipendenze affettive, anche le donne possono essere delle abili manipolatrici. E… - Papalla6 : RT @RadioSavana: Un segnale molto forte da Bergamo, dove tutto è iniziato. Uomini e donne si radunano in piazza senza mascherina, si prendo… - goldenxbeaa : RT @emmaxlvouis: sta girando da qualche giorno la notizia che un gruppo di 6 uomini su tik tok ha avuto la fantastica idea di creare l’inte… -