Uomini e Donne, Ida Platano è raggiante: “Ho avuto un bellissimo incontro” (Di martedì 20 aprile 2021) Tornare a Uomini e Donne con un nuovo look e la speranza di ritrovare l’amore sembra aver portato decisamente bene a Ida Platano, che stamattina su Instagram ha pubblicato una storia davvero interessante. “Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro” ha chiosato la bella parrucchiera bresciana. E tutti hanno subito pensato che Ida avesse incontrato uno dei due cavalieri nei confronti dei quali ha manifestato interesse nella sua prima puntata in studio, ovvero l’aitante personal trainer Marco (approdato da poco nel trono over) o il bell’imprenditore milanese Luca Cenerelli (che però esce da un po’ di tempo con Elisabetta). Tuttavia, nonostante la curiosità, non sapremo nulla finché non vedremo in onda la prossima puntata di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021) Tornare acon un nuovo look e la speranza di ritrovare l’amore sembra aver portato decisamente bene a Ida, che stamattina su Instagram ha pubblicato una storia davvero interessante. “Come state? Io bene, bene. Ieri houn” ha chiosato la bella parrucchiera bresciana. E tutti hanno subito pensato che Ida avesse incontrato uno dei due cavalieri nei confronti dei quali ha manifestato interesse nella sua prima puntata in studio, ovvero l’aitante personal trainer Marco (approdato da poco nel trono over) o il bell’imprenditore milanese Luca Cenerelli (che però esce da un po’ di tempo con Elisabetta). Tuttavia, nonostante la curiosità, non sapremo nulla finché non vedremo in onda la prossima puntata die ...

