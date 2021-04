Un'ora sola vi vorrei torna stasera su Rai2: Nina Zilli ospite di Enrico Brignano (Di martedì 20 aprile 2021) stasera su Rai2 alle 21:20 torna Enrico Brignano con Un'ora sola vi vorrei, lo show tra musica, attualità e satira: Nina Zilli ospite della nuova puntata. stasera su Rai2 alle 21:20 Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica e con il tempo nella terza puntata di Un'ora sola vi vorrei. Insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli. Al centro anche della nuova puntata dello show la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Enrico Brignano - satira a volte feroce, ma mai priva di emozione - attraverso monologhi, canzoni, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)sualle 21:20con Un'oravi, lo show tra musica, attualità e satira:della nuova puntata.sualle 21:20tornerà a giocare con la musica e con il tempo nella terza puntata di Un'oravi. Insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante. Al centro anche della nuova puntata dello show la più stretta attualità trattata con la cifra comica di- satira a volte feroce, ma mai priva di emozione - attraverso monologhi, canzoni, ...

Advertising

fjneeline : e prima ero anche felice di stare da sola e di non avere rotture del cazzo, ma ora mi chiamano tutti solo per i com… - aliceisgolden_ : RT @just__votes: Ora devo aspettare fino alle tredici e venti da sola quindi scrivo le cose che mi passano per la testa. (Undici) I vote #… - nargillos : sto camminando da sola per strada spero che i molestatori siano a cenare a quest’ora - MiaByFox1 : ??????ONLINE ORA ? MondoCamGirls ?? Coppia Amatoriale Hard ???? LIVE SOLA O DI COPPIA ???????????????? - ManuelPau_84 : Quando i traumi del passato ti portano a commettere azioni inaspettate, al limite della giustizia. Per ora c’è una… -