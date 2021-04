Tre parchi italiani nella Green List della Iucn

(Di martedì 20 aprile 2021) L'Italia e le sue bellezze naturali ancora una volta in primo piano. Tresonocosiddetta '' . Si tratta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste ...

L'Italia e le sue bellezze naturali ancora una volta in primo piano.italiani sono nella cosiddetta 'Green List' . Si tratta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste Casentinesi che entrano nella 'Green List' della Iucn mentre il Parco ...Secondo la Iucn globale, salgono a 59 inaturali della Green List, distribuiti in 16 paesi.Parco delle Foreste Casentinesi, Parco nazionale Arcipelago Toscano e Parco nazionale del Gran Paradiso tra le eccellenze mondiali delle aree protette ...Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste Casentinesi entrano nella "Green List" della Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, ong che ha più di 1.200 organiz ...