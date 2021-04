Tracce di cocaina sulla strada di Lignano (Arezzo): arrestato un un 19enne (Di martedì 20 aprile 2021) Tracce di cocaina sull’asfalto della strada che porta a Lignano. Al termine di un’intensa attività investigativa la Polizia termina hanno arrestato un 19enne con un 1 kg di droga. Lo strano rinvenimento di Tracce di cocaina sulla strada che conduce alla località Lignano, ha confermato i sospetti già nutriti dagli investigatori della Squadra Mobile della Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021)disull’asfalto dellache porta a. Al termine di un’intensa attività investigativa la Polizia termina hannouncon un 1 kg di droga. Lo strano rinvenimento didiche conduce alla località, ha confermato i sospetti già nutriti dagli investigatori della Squadra Mobile della

