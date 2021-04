Switch nuovo aggiornamento di sistema 12.0.1 che migliora stabilità, sistema Bluetooth e altro ancora (Di martedì 20 aprile 2021) È stato appena lanciato un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch, il 12.0.1. All'inizio di questo mese, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento del firmware 12.0.0. Mentre le note sulla patch ufficiali erano quasi inesistenti, i dataminer hanno scoperto alcune modifiche interessanti alla dock, incluso il possibile supporto per il nuovo modello Switch Pro. Ora la grande N ha lanciato un altro aggiornamento di sistema per la piattaforma. Come la maggior parte degli update di Switch, tuttavia, le patch note menzionano solo una migliore stabilità del sistema. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) È stato appena lanciato undel firmware per Nintendo, il 12.0.1. All'inizio di questo mese, Nintendo ha pubblicato l'del firmware 12.0.0. Mentre le note sulla patch ufficiali erano quasi inesistenti, i dataminer hanno scoperto alcune modifiche interessanti alla dock, incluso il possibile supporto per ilmodelloPro. Ora la grande N ha lanciato undiper la piattaforma. Come la maggior parte degli update di, tuttavia, le patch note menzionano solo una miglioredel. Leggi...

