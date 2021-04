Superlega | Zidane | “È una questione di Florentino Perez | io penso ad allenare”

(Di martedì 20 aprile 2021) Zinedinenon si pronuncia sulla, la competizione che vede tra i fondatori anche il Real Madrid connel ruolo di presidente. L’allenatore dei Blancos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga spagnola con il Cadice, dribblando la. “Riguarda il presidente, ioal Cadice e a fare l’allenatore, che è quello che mi piace di più“, le parole dell’ex juventino. SportFace.

Il presidente merengue è uno dei principali promotori della, ma deve fare i conti anche con alcune spine nella rosa a disposizione di. Ramos sembra al momento lontano dal nuovo ...La, ma non solo. Tanti gli argomenti trattati da Florentino Perez nella lunga intervista a ... 'il migliore allenatore mai avuto' leggi anche Clamoroso al Tottenham, esonerato Jose ...E' impegnato sulla Superlega, ma la priorita' per Florentino Perez resta ... io lavoro per continuare a muovere le cose". Con o senza Zidane si vedra', ma di una cosa e' certo Florentino Perez. "E' il ...L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane dribblla domanda sulla Superlega nella conferenza stampa alla vigilia del Cadice ...