Superlega, Sconcerti: “Non guarderò questo torneo, mi interessa poco” (Di martedì 20 aprile 2021) Mario Sconcerti ha detto la sua riguardo la realizzazione della Superlega europea: il giornalista è molto contrariato a questo nuovo torneo Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Marioha detto la sua riguardo la realizzazione dellaeuropea: il giornalista è molto contrariato anuovo

Advertising

PhZERO_IT : Dopo #salvini anche #Sconcerti contrario alla Superlega; Sconcerto nostro dice pure che non la guarderà (quindi si… - zazoomblog : Superlega Sconcerti: un’idea rozza che va contro i tifosi. E poi: la Juve di Agnelli come arriverebbe? -… - zazoomblog : Superlega Sconcerti: un’idea rozza che va contro i tifosi. E poi: la Juve di Agnelli come arriverebbe? - #Superlega… - milansette : TMW RADIO - Sconcerti: 'Superlega? Una prepotenza, non guarderò questo torneo' - sportli26181512 : TMW RADIO - Sconcerti: 'Superlega? Una prepotenza, non guarderò questo torneo': Mario Sconcerti, intervenuto a TMW… -