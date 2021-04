Superlega, è guerra totale contro i padroni del calcio: ecco cosa succede ora (Di martedì 20 aprile 2021) Nel giro di poche ore il nascente campionato è diventato il nuovo Asse del Male, tra inviti alla meritocrazia di Draghi e rivolte dei tifosi. Ma gli scissionisti tirano dritto. “Iniziativa non negoziale”, fanno sapere. E venerdì 23 aprile l'Uefa userà il pugno di ferro contro i ribelli Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) Nel giro di poche ore il nascente campionato è diventato il nuovo Asse del Male, tra inviti alla meritocrazia di Draghi e rivolte dei tifosi. Ma gli scissionisti tirano dritto. “Iniziativa non negoziale”, fanno sapere. E venerdì 23 aprile l'Uefa userà il pugno di ferroi ribelli

Advertising

repubblica : Superlega, Zibì Boniek: 'Vanno in guerra spinti dai debiti, non funzionerà' - EnzoMinopoli1 : Guerra a ADL se accetta la superlega lascia il Napoli a chi ama il calcio è no ai venduti è solo uno schifo - _PuntoZip_ : Oggi in Radio: La Superlega e la guerra del calcio europeo a Radio3Mondo – Roberto Zichittella si confronta con Nic… - CeccarelliL_ : Oggi in Radio: La Superlega e la guerra del calcio europeo a Radio3Mondo – Roberto Zichittella si confronta con Nic… - espressonline : Superlega, è guerra totale contro i padroni del calcio: ecco cosa succede ora -