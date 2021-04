Steam | dopo ben due anni Valve ha corretto un exploit che permetteva agli hacker di accedere ai PC dei giocatori

Advertising

AkibaGamers : Dopo aver debuttato su #NintendoSwitch a febbraio, #GhostsnGoblins Resurrection arriverà anche su #PlayStation4… - GamingToday4 : Nier Automata: la versione PC su Steam verrà finalmente fixata dopo 4 anni dall’uscita - PCGamingit : Dopo quattro anni, Nier:Automata su Steam riceverà la sua prima patch - - woodheat : RT @GamesArk_it: #SiegeOfAvalon torna dopo vent'anni in edizione #Anthology #GdR #RPG #isometric #fantasy #storydriven #combat @terminalsio… - mrpg_news : RT @GamesArk_it: #SiegeOfAvalon torna dopo vent'anni in edizione #Anthology #GdR #RPG #isometric #fantasy #storydriven #combat @terminalsio… -

Ultime Notizie dalla rete : Steam dopo

Multiplayer.it

... probabilmente saprete già una delle direzioni in cui stiamo andando (ma ci torneremo). Chi ... E se è vero che lo store PC di Epic non è riuscito a diventare grande e diffuso quanto, non è ...Colonna sonora di NieR:Automata :aver completato la prima partita, si sbloccherà un'opzione ... Xbox One e PC (via). Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e ...Durante una qualche operazione sul database di Steam Midnight Club 2 e altri classici di Rockstar sono prima spariti e poi tornati in vendita per poco.. Durante una qualche operazione di routine sul ...Gli aggiornamenti di Windows 10 di aprile del Patch Tuesday sono in circolazione da una settimana circa ormai, e come spesso accade oltre a tanti fix e miglioramenti portano anche dei decisamente meno ...