Smart - Nel 2022 il primo modello del nuovo corso

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 aprile 2021) Non manca molto per vedere ilrisultato deldella, il marchio ceduto da Daimler a una joint venture paritetica con la cinese Geely. Ilprodotto arriverà nel secondo semestre del, ha rivelato il responsabile commerciale, Daniel Lescow, durante un evento digitale a latere del Salone dell'Auto ina Shanghai, fornendo ulteriori dettagli rispetto alle prime anticipazioni dello sgennaio. Concept a settembre. Lescow ha anche confermato le caratteristiche del: Sarà elettrico al 100%, premium e high-tech. Inoltre sarà caratterizzato da un design sofisticato con un stile supercompatto all'esterno ma in grado, comunque, di garantire grandi spazi interni. Basterà ...