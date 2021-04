Scuola: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (Di martedì 20 aprile 2021) milano, 20 apr.(Adnkronos) - oltre 24mila bus turistici, spaziosi e sicuri, sono pronti ad accendere i motori per trasportare gli studenti a Scuola, senza rischi di affollamento e contagio. La proposta è del comitato Bus turistici italiani che, come spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo Verona, mettendo a disposizione i propri mezzi, potrebbe contribuire da un lato alla soluzione dell'emergenza nel trasporto scolastico e dall'altro a far ripartire il settore. "La riapertura delle scuole -spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo Verona- impone scelte per un trasporto sicuro e pluralistico, non più rinviabili. I mezzi ci sono, sono oltre 24 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)no, 20 apr.(Adnkronos) -24bus turistici, spaziosi e, sonoad accendere i motori per trasportare gli, senza rischi di affollamento e contagio. La proposta è del comitato Bus turistici italiani che, come spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo, mettendo a disposizione i propri, potrebbe contribuire da un lato alla soluzione dell'emergenza nel trasporto scolastico e dall'altro a far ripartire il settore. "La riapertura delle scuole -spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo- impone scelte per un trasporto sicuro e pluralistico, non più rinviabili. Ici sono, sono24 ...

