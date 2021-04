Riaperture | oggi l’incontro con il Cts | le novità sul piatto del governo

(Di martedì 20 aprile 2021) Trae domani ci saranno diversi incontri per permettere aldi firmare il nuovo decreto che si concentrerà principalmente sulleci sarà il confronto con il Comitato tecnico-scientifico poi quello con le regioni, mentre mercoledì o giovedì il Consiglio dei ministri per firmare il nuovo decreto che si concentrerà principalmente sulle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lucianonobili : «Non è l'influenza della Lega, è la leadership di #Draghi a fare la differenza. Sbaglia chi lascia a Salvini la ban… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - PiazzapulitaLA7 : “Riaperture? Abbiamo ancora 510mila persone positive oggi, quindi è verosimile che nel Paese ce ne siano almeno il… - vivinbaro : RT @AvantiRenzi: «Sbaglia chi lascia a Salvini la bandiera delle riaperture, intestiamocela noi riformisti. Non è la Lega a fare la differe… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture oggi

Il Sole 24 ORE

il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi ...mettere nero su bianco il nuovo decreto che indicherà il calendario e le regole per le, ...Con leprogrammate nelle prossime settimane, non resteranno certo chiusi in casa e le ... Adesso, a partire da, dobbiamo ragionare con loro se è possibile potenziare ulteriormente il ...ROMA – Oggi pomeriggio nuovo incontro Governo-Regioni sulle riaperture, preceduto da una riunione del Comitato tecnico scientifico. Domani o giovedì consiglio dei ministri. Salvini ...I tempi per trovare la quadra sono stretti: il Consiglio dei ministri che darà il via libera al decreto legge sulle riaperture dovrebbe tenersi tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile ...