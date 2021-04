Probabili formazioni Crotone - Sampdoria | aggiornamenti

(Di martedì 20 aprile 2021)in ritiro. Cosmi potrebbe decidere di schierare Cigarini dal 1'. In difesa possibile avvicendamento fra Luperto e Cuomo . NellaEkdal resta in dubbio. Yoshida squalificato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

CROTONE - Crotone in ritiro. Cosmi potrebbe decidere di schierare Cigarini dal 1'. In difesa possibile avvicendamento fra Luperto e Cuomo . Nella Sampdoria Ekdal resta in dubbio. Yoshida squalificato, ...Juventus Parma, domani sera sfida infrasettimanale di campionato. I bianconeri incontreranno il Parma nel proprio stadio di casa. Juventus Parma, domani sera sfida infrasettimanale di Serie A. I ...Milan-Sassuolo streaming, info tv e probabili formazioni: no Rojadirecta. Le ultimissime sulla situazione dei due club ...Milan-Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.