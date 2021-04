Polizze false via web: 9 denunciati tra Napoli e provincia (Di martedì 20 aprile 2021) Percepivano il reddito di cittadinanza ingiustamente e truffavano online vendendo Polizze false. 9 persone denunciate, tra Napoli e provincia, per il duplice reato. Polizze false: 9 denunce La truffa è stata scoperta grazie alla denuncia di un cittadino dell’entroterra piceno, in seguito alla quale è scattata l’indagine svolta ad opera della Guardia di Finanza di Ascoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Percepivano il reddito di cittadinanza ingiustamente e truffavano online vendendo. 9 persone denunciate, tra, per il duplice reato.: 9 denunce La truffa è stata scoperta grazie alla denuncia di un cittadino dell’entroterra piceno, in seguito alla quale è scattata l’indagine svolta ad opera della Guardia di Finanza di Ascoli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

newsdinapoli : Polizze false vendute via web, la GdF Ascoli denuncia 9 persone #Cronaca - fattidinapoli : Napoli: Dichiaravano redditi da poveri e “arrotondavano” con polizze false vendute on li... - - salernotoday : False polizze auto e truffe online: indagini anche in provincia di Salerno - radioalfa : Truffa con polizze false scoperta dalla Finanza, coinvolta anche Salerno - FlorentinaTapuc : Emettevano polizze false via web: la GDF di Ascoli denuncia 9 persone -