Perez chiude la porta a Ronaldo: "Non tornerà al Real, ha un contratto con la Juve" (Di martedì 20 aprile 2021) Nell'intervista a El Chiringuito Tv, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non ha solo illustrato la sua idea della Super Lega, ma ha anche parlato del mercato delle Merengues, con particolare riferimento a Cristiano Ronaldo, chiudendo di fatto la porta al ritorno del campione lusitano: "Cristiano Ronaldo? Non torna, perché ha un contratto con la Juve. Gli voglio molto bene ma non ha senso che torni". Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

