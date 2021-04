Paura in spiaggia, atterraggio d’emergenza per un aereo della Seconda guerra mondiale tra i bagnanti – Video (Di martedì 20 aprile 2021) Un aereo della Seconda guerra mondiale ha effettuato un atterraggio di emergenza in riva all’Oceano Atlantico vicino alla Patrick Space Force Base, in Florida. Il velivolo, un TBM Avenger, si stava esibendo al Cocoa Beach Air Show, quando un guasto al motore ha costretto il pilota ad atterrare tra i bagnanti a pochi passi dalla battigia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Unha effettuato undi emergenza in riva all’Oceano Atlantico vicino alla Patrick Space Force Base, in Florida. Il velivolo, un TBM Avenger, si stava esibendo al Cocoa Beach Air Show, quando un guasto al motore ha costretto il pilota ad atterrare tra ia pochi passi dalla battigia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

softielouiss : guardando monday comunque mi è salita una tristezza infinita, non vedo l’ora di poter tornare a ballare fra la gent… - cristianovilla9 : RT @iannetts70: Poi qualcuno mi spieghi perche questi non hanno paura delle varianti,che sembrano essere i nostro terrore Feste in spiaggi… - claudiomilani6 : RT @iannetts70: Poi qualcuno mi spieghi perche questi non hanno paura delle varianti,che sembrano essere i nostro terrore Feste in spiaggi… - smilypapiking : RT @iannetts70: Poi qualcuno mi spieghi perche questi non hanno paura delle varianti,che sembrano essere i nostro terrore Feste in spiaggi… - iannetts70 : Poi qualcuno mi spieghi perche questi non hanno paura delle varianti,che sembrano essere i nostro terrore Feste in… -