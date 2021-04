New York, sparatoria in un supermercato di Long Island: un morto (Di martedì 20 aprile 2021) Allarme a Long Island, alle porte di New York, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. Lo riporta la Cnn. La polizia è accorsa sul posto e al momento non si hanno ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Allarme a, alle porte di New, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. Lo riporta la Cnn. La polizia è accorsa sul posto e al momento non si hanno ...

Advertising

FBiasin : #FlorentinoPerez: 'Lo facciamo per il calcio, non per noi, ma per il calcio'. Ieri il comunicato a mezzanotte, que… - fattoquotidiano : New York, sparatoria in un supermercato a Long Island: ucciso un dipendente, due feriti - NetflixIT : Buon compleanno ad Anya Taylor-Joy: REGINA degli scacchi, delle strade di Birmingham e New York, degli horror che f… - giocarpediem69 : RT @verok_cal: Avete ragione voi dai, vedermi il Milan giocare contro il Real Madrid in qualche stadio futuristico a New York sarà bruttiss… - LaVocediNewYork : Joe Bastianich e la sua canzone d’amore per New York: la città che risorge dopo il covid. Intervista a @Jbastianich… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, sparatoria in un supermercato di Long Island: un morto Allarme a Long Island, alle porte di New York, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. Lo riporta la Cnn. La polizia è accorsa sul posto e al momento non si hanno altre informazioni sull'accaduto. La ...

Ciad: dipartimento di Stato Usa condanna la morte di Deby, 'sosteniamo transizione pacifica del potere' New York, 20 apr 19:38 - Il governo degli Stati Uniti ha esteso le condoglianze al popolo del Ciad per la morte del presidente Idriss Deby Itno, avvenuta oggi in seguito alle ferite riportate in ...

New York, sparatoria in un supermercato a Long Island: ucciso un dipendente, due feriti Il Fatto Quotidiano La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes paparazzata per le strade di New York La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle amicheÈ un periodo speciale per Suri Cruise. La figlia delle due stelle di Hollywood Katie Holmes e Tom Cruis ...

Pioggia di vendite a Wall Street su aumento contagi (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 4.131 punti (-0,81).

Allarme a Long Island, alle porte di, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. Lo riporta la Cnn. La polizia è accorsa sul posto e al momento non si hanno altre informazioni sull'accaduto. La ..., 20 apr 19:38 - Il governo degli Stati Uniti ha esteso le condoglianze al popolo del Ciad per la morte del presidente Idriss Deby Itno, avvenuta oggi in seguito alle ferite riportate in ...La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle amicheÈ un periodo speciale per Suri Cruise. La figlia delle due stelle di Hollywood Katie Holmes e Tom Cruis ...(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 4.131 punti (-0,81).