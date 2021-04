Muore dopo asportazione di un neo, arrestati un medico e il guru di un centro olistico (Di martedì 20 aprile 2021) Avrebbero causato la morte di una ragazza dopo l' asportazione di un neo , morte avvenuta in ottobre al San Martino di Genova . I carabinieri di Genova hanno arrestato il dirigente medico di chirurgia ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 aprile 2021) Avrebbero causato la morte di una ragazzal'di un neo , morte avvenuta in ottobre al San Martino di Genova . I carabinieri di Genova hanno arrestato il dirigentedi chirurgia ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - Agenzia_Ansa : Ragazza muore dopo l'asportazione di un neo, arrestati un santone e un medico. Tra le accuse violenza sessuale e om… - abraseve : RT @ladyonorato: Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - massimoneri90 : Donna muore di cancro dopo l’asportazione di un neo senza accertamenti. Arrestati per omicidio un chirurgo e un “sa… - gaiagioiared : RT @MassimilianRic: Si muore ancora di Covid, dopo oltre una anno, si muore ancora di questo Corona virus. Chi non ha compreso è idiota. -