Milan-Sassuolo | De Zerbi | “Non voglio giocarla | vorrei non presentarmi”

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - SkySport : Milan-Sassuolo, Pioli: 'Superlega? Siamo focalizzati solo sul nostro obiettivo' - DiMarzio : #Pioli presenta la sfida di domani contro il #Sassuolo: tra infortunati e #Superlega - _mastro_94 : RT @gianpy_83: @FBiasin Se Milan, Inter o Juve gli offrissero la panchina De Zerbi arriverebbe da Sassuolo a piedi facendo il moonwalk - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'La Superlega è un colpo di stato, non vorrei giocare contro il Milan, ma ci andrò se mi obbligher… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sassuolo

Il clima pre partita dinon è dei più sereni e anche in questa occasione a causa della Superlega . Domani alle 18.30 le due formazioni si sfideranno allo stadio San Siro di Milano ma a tener banco non è la ...Così Roberto De Zerbi, tecnico del, alla vigilia della sfida contro il, parlando della Superlega. "Domani non avrei piacere a giocare la partita perché ilfa parte di queste tre ...COME ARRIVA IL MILAN - Sono quattro i giocatori a rischio per la partita contro il Sassuolo. Ibrahimovic e Bennacer hanno problemi e non partiranno dall'inizio, mentre domani mattina Pioli proverà a ...Ha fatto bene quando è entrato, ci ha dato aggressività: è un giocatore molto intelligente, credo molto in lui. Seguo i consigli del mio club, che mi ha chiesto di focalizzarmi sul presente e sul nost ...