Michael Keaton, dopo trent'anni ancora Batman (Di martedì 20 aprile 2021) Quel che, lo scorso anno, è stato dato come indiscrezione, oggi, ha trovato conferma. Michael Keaton, il Batman di Tim Burton, tornerà a vestire maschera e mantello, a trent'anni dalla sua ultima apparizione superomistica. L'attore, la cui interpretazione, nel tempo, è rimasta indelebile, è stato confermato come parte di The Flash, pellicola le cui riprese sono iniziate lunedì, a Londra. Il film, un'estensione dell'universo legato alla Dc Comics, non ha lo sviluppo lineare che si potrebbe pensare. Andy Muschietti, regista, ha scelto di lavorare su mondi paralleli, dove tutte le versioni di Batman che la storia ha visto nascere possano trovare una propria legittimazione.

