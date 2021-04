Martina Miliddi fa una nuova dedica a Raffaele dopo Amici 20 FOTO

Leggi su novella2000

(Di martedì 20 aprile 2021) Ladi, ultima eliminata dalla scuola di, continua a far parlare di sé nonostante non faccia parte più degli allievi della famosa Accademia d’arte. Ma stavolta che avrà combinato? Oltre a condividere unache parla del disco d’oro conquistato da Aka7even, suo ormai ex fidanzato e compagno nella L'articolo proviene da Novella 2000.