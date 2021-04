M5S | strappo della Bedori Nessun sostegno a Sala

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5S strappo

IL GIORNO

di Massimiliano Mingoia La scissione milanese è ormai a un passo, se il Movimento 5 Stelle deciderà di sostenere il sindaco Giuseppe Sala alle elezioni comunali milanesi. I grillini milanesi più in ...Retroscena Forza Italia: in aula loestremo con Berlusconi?di Massimiliano Mingoia La scissione milanese è ormai a un passo, se il Movimento 5 Stelle deciderà di sostenere il sindaco Giuseppe Sala alle elezioni comunali milanesi. I grillini milanesi più in vi ..."BOLOGNA. "Cara Bologna, ti amo e per te farò le primarie. Avanti tutta!". Il candidato Pd Matteo Lepore brucia di mezz’ora la discesa in campo di Isabella Conti con un tweet dall’ufficio di Enrico Le ...