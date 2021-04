LIVE Sinner-Gerasimov 6-3 5-2, ATP Barcellona in DIRETTA: l’azzurro tenta la fuga anche nel secondo set (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Prova ad incidere con la risposta Sinner, ma è poco preciso. 0-30 Doppio fallo sanguinoso per Gerasimov. 0-15 Dritto ad uscire meraviglioso di Sinner. 5-2. Non passa il dritto di Gerasimov che getta la racchetta a terra. Il bielorusso sta dando tutto, ma dall’altra parte c’è un avversario di un’altra categoria. A-40 Rovescio pesante in uscita dal servizio e possibilità per il 5-2. 40-40 Buon kick esterno, ma il dritto successivo si ferma sul nastro. 40-30 Dritto di Sinner che pesa come un macigno. 30-30 Spinge Gerasimov e Sinner non contiene con il rovescio. 30-15 Ace sulla riga al centro di Sinner. 15-15 Ci ha provato in tutti i modi Gerasimov, ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Prova ad incidere con la risposta, ma è poco preciso. 0-30 Doppio fallo sanguinoso per. 0-15 Dritto ad uscire meraviglioso di. 5-2. Non passa il dritto diche getta la racchetta a terra. Il bielorusso sta dando tutto, ma dall’altra parte c’è un avversario di un’altra categoria. A-40 Rovescio pesante in uscita dal servizio e possibilità per il 5-2. 40-40 Buon kick esterno, ma il dritto successivo si ferma sul nastro. 40-30 Dritto diche pesa come un macigno. 30-30 Spingenon contiene con il rovescio. 30-15 Ace sulla riga al centro di. 15-15 Ci ha provato in tutti i modi, ma la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-Gerasimov 6-3 0-0 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Gerasimov #Barcellona #2021:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov 2-2 ATP Barcellona in DIRETTA: si procede on serve in questo avvio - #Sinner-Gerasimov… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Gerasimov 6-3 0-0 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Gerasimov #Barcellona #2021: - Paladino70 : Vaffanculo ai traditori della #SuperLega. Mi godo #Sinner live a Barcellona. - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov 4-3 ATP Barcellona in DIRETTA: l’altoatesino scappa via nel primo set - #Sinner-Gerasimov… -