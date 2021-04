LIVE Musetti-Feliciano Lopez 2-1, ATP Barcellona in DIRETTA: ottima partenza dell’italiano (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GERASIMOV (5° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Scappa via il rovescio lungolinea dell’italiano dopo il diritto profondo di Lopez. 40-30 Rovescio in corridoio dell’azzurro in risposta. 30-30 SMORZATA DI ROVESCIO DELIZIOSA DI Musetti! Gran diagonale vinta dall’italiano. 30-15 Scappa via il rovescio in back dello spagnolo dopo il diritto profondo di Musetti. 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0 ottima prima dell’iberico. 2-1 Altro servizio a zero dell’azzurro: male in risposta Lopez. 40-0 ottima prima di Musetti. 30-0 Risposta lunga di Lopez. 15-0 Servizio e smorzata dell’azzurro: in ritardo l’iberico. 1-1 Buona prima di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GERASIMOV (5° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Scappa via il rovescio lungolineadopo il diritto profondo di. 40-30 Rovescio in corridoio dell’azzurro in risposta. 30-30 SMORZATA DI ROVESCIO DELIZIOSA DI! Gran diagonale vinta dall’italiano. 30-15 Scappa via il rovescio in back dello spagnolo dopo il diritto profondo di. 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0prima dell’iberico. 2-1 Altro servizio a zero dell’azzurro: male in risposta. 40-0prima di. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Servizio e smorzata dell’azzurro: in ritardo l’iberico. 1-1 Buona prima di ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, esordio all'#AtpBarcellona per Lorenzo #Musetti: SEGUI IL LIVE del match contro #FelicianoLopez - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Barcellona 2021 - Lorenzo Musetti fa il suo esordio da wild card in Catalogna contro il veterano… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Lopez, 1° turno #AtpBarcellona 2021 - zazoomblog : LIVE Musetti-Feliciano Lopez ATP Barcellona in DIRETTA: Ramos-Vinolas e Rune volano al terzo! Esordio con ritardo p… - zazoomblog : LIVE Musetti-Feliciano Lopez ATP Barcellona in DIRETTA: Ramos-Vinolas e Rune ancora in campo! Esordio con ritardo p… -