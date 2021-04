L’Isola dei famosi 2021 | impossibile essere eliminati

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 aprile 2021) Questa edizione deldeipasserà davvero alla storia. E non solo per alcune delle cose capitate, per la noia che regna sovrana ma soprattutto per il fatto che sembra davvero. Il pubblico ci prova eh. Ogni volta con santa pazienza vota, esprime il suo parere, cerca di scegliere in base al proprio gusto. E poi che cosa succede? Succede che questa Isola deisarà ricorda comedalla quale è praticamenteandarsene a meno che tu non abbia un grave problema di salute. Nessuno viene eliminato. E magari anche per questo Akash Kumar sta “rosicando” alla grande, come da lui stesso ammesso. Perchè fino a questo momento, insieme a un altro paio di naufraghi che per loro ...