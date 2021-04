La Superlega sta per crollare (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega è ormai appesa ad un filo. Quello che doveva essere il nuovo fortino del top del calcio europeo si è dimostrato un castello di carta. I primi segnali che qualcosa stesse cambiando sono arrivati nel pomeriggio, dall'Inghilterra dove Manchester City e Chelsea si dicevano pronte a fare un passo indietro, tornando nella Uefa. Poche ore dopo le dimissioni del vice presidente dello United, Ed Woodward in disaccordo con la scelta dei proprietari. Ma anche in Spagna le cose diventavano complicate, non per il Real Madrid (ricordiamo che Florentino Perez della Superlega era il Presidente) ma dal Barcellona dove il Presidente Laporta prendeva tempo e demandava la decisione finale all'assemblea ed al voto dei soci. Anche l'Atletico Madrid. Tutto questo mentre il Bayern Monaco confermava la sua decisione di non aderire al nuovo progetto. Il momento è ... Leggi su panorama (Di martedì 20 aprile 2021) Laè ormai appesa ad un filo. Quello che doveva essere il nuovo fortino del top del calcio europeo si è dimostrato un castello di carta. I primi segnali che qualcosa stesse cambiando sono arrivati nel pomeriggio, dall'Inghilterra dove Manchester City e Chelsea si dicevano pronte a fare un passo indietro, tornando nella Uefa. Poche ore dopo le dimissioni del vice presidente dello United, Ed Woodward in disaccordo con la scelta dei proprietari. Ma anche in Spagna le cose diventavano complicate, non per il Real Madrid (ricordiamo che Florentino Perez dellaera il Presidente) ma dal Barcellona dove il Presidente Laporta prendeva tempo e demandava la decisione finale all'assemblea ed al voto dei soci. Anche l'Atletico Madrid. Tutto questo mentre il Bayern Monaco confermava la sua decisione di non aderire al nuovo progetto. Il momento è ...

