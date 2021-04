La Superlega si ferma ma non molla: «Rivedremo progetto» (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega ferma il progetto, ma non lo cancella. È quanto spiegato dalla stessa Superlega in un comunicato in inglese. “La European Super League è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo necessita di un cambiamento”, si legge nella nota. “Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. L’obiettivo della nostra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lail, ma non lo cancella. È quanto spiegato dalla stessain un comunicato in inglese. “La European Super League è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo necessita di un cambiamento”, si legge nella nota. “Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. L’obiettivo della nostra L'articolo

La Superlega si ferma ma non molla: «Rivedremo progetto» Calcio e Finanza Superlega, tutte le inglesi si sfilano. L’Inter: «Non siamo più interessati». La rivolta di tifosi e giocatori Un brusco risveglio. Nemmeno il tempo di cullare un po’ il sogno, durato appena tre giorni, che il progetto della Superlega sembra già naufragato. A infrangere la barriera dorata che ...

Chelsea bloccato sullo 0-0 dal Brighton e dalle proteste A Stamford Bridge i Blues non vanno oltre il pareggio in un clima profondamente condizionato dalle manifestazioni contro l'adesione alla Superlega ...

