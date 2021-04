Johnson & Johnson: da domani in distribuzione 184 mila dosi già a Pratica di Mare? (Di martedì 20 aprile 2021) Il responso positivo di Ema e Aifa all’impiego del vaccino Johnson & Johnson (altamente probabile) poterà un impulso notevole alle vaccinazioni, trattandosi di un monodose. La struttura Commissariale per l’Emergenza è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da domani, le 184 mila dosi stoccate a Pratica di Mare. E’ quanto si apprende in merito alla distribuzione del vaccino. Un target di somministrazioni assegnato a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell’arco di una settimana, con l’obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale. E’ quanto prevede Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, nell’ottica di un aumento progressivo del ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) Il responso positivo di Ema e Aifa all’impiego del vaccino(altamente probabile) poterà un impulso notevole alle vaccinazioni, trattandi un monodose. La struttura Commissariale per l’Emergenza è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da, le 184stoccate adi. E’ quanto si apprende in merito alladel vaccino. Un target di somministrazioni assegnato a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell’arco di una settimana, con l’obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale. E’ quanto prevede Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, nell’ottica di un aumento progressivo del ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - RaiNews : Ai governi europei, Johnson & Johnson ha consigliato di tenere ferme le dosi del #vaccino in attesa delle linee gui… - Corriere : Il video con tutte le bugie di Boris Johnson fa dieci milioni di clic «Non riesce a dir... - pinosocio : RT @Gianlustella: Tranquilli. Fate il vaccino per poi dovervi curare. Da cosa ?!? Dal vaccino. Il disagio mentale al potere. Vaccino, lo… - flamanc24 : RT @repubblica: Inghilterra, i sondaggi affondano la Superlega. Boris Johnson: 'Non permetterò questo orrore' -