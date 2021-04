Johnson & Johnson | con l' ok Ema via libera già da domani alla distribuzione del vaccino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Johnson &

agli over 60". Come cambia il piano vaccini in Italia Inoltre, per quanto riguarda la campagna vaccinale , si prevede un target giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna ...Borispronto a scendere in campo contro la Superlega . Il premier inglese, secondo quanto riporta Sky News , starebbe valutando 'ogni possibilità, comprese opzioni legislative' per opporsi alla ...E' questo l'impegno che, secondo la BBC, il premier Boris Johnson ha promesso alle istituzioni calcistiche inglesi, ai club e alle associazioni dei tifosi. In un incontro con i rispettivi ...Una recente ricerca scientifica americana rassicura sulla somministrazione del vaccino covid-19 anche sui pazienti con gravi allergie.