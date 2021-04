Isola 2021 | brutto gesto di Gascoigne contro Fariba | arriva provvedimento?

(Di martedì 20 aprile 2021)dei Famosi L’allenatore di calcio compie un ennesimola madre di Giulia Salemi. Il pubblico chiede l’espulsione Pubblicato su 20 Apriledi Paulall’dei FamosiTehrani. La naufraga persiana ha attirato parecchi malumori durante il decimo appuntamento con il reality. All’atteggiamento del gruppo si è unito Paul che durante la nomination ha preso la foto, ha minimato di leccarla per poi pulirsi il sedere. Questoè stato condannato in diretta da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi che l’hanno rimproverato, però ha scatenato l’ira ...

... si è detto "terrorizzato" dalle implicazioni che la Superlega potrebbe avere sui club dell'. E - in un messaggio rivolto direttamente ai tifosi - ha rinnovato la promessa di fare tutto il ...Chi e come mai ha toccato il telefono di Federico il giorno della sua morte? LE IENE SHOW: GLI ... il 28enne romano deceduto nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull'di ...Il naufrago de L'Isola dei Famosi fa un gesto shock contro Fariba Tehrani che fa infuriare anche la figlia Giulia Salemi. Giunto al momento delle Nomination segrete, Gascoigne ha fatto il nome di Fari ...Dal 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “LIBERTAD” (Isola degli Artisti), brano di debutto di IBLA già presente su tutte le piattaforme di streaming. “LIBERTAD” è il brano con cui IBLA can ...