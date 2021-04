Ilary Blasi svelerà un cambiamento importante stasera all’Isola (Di martedì 20 aprile 2021) Nella puntata di stasera Ilary Blasi farà un annuncio molto importante. Intanto, cambiano le coalizioni e ci sono quattro amazzoni pronte a fare di tutto per avere vendetta. Ecco tutti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Nella puntata difarà un annuncio molto. Intanto, cambiano le coalizioni e ci sono quattro amazzoni pronte a fare di tutto per avere vendetta. Ecco tutti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi scollatura e abito meraviglioso per Ilary Blasi: “Pazzesca” – FOTO - #Isola #Famosi #scollatura… - breakingnewsit : Trends: #fotikitaka, ilary blasi, gassman, Francesco Oppini, scoglio, Boccia, Queen, Bakugou, Lombardia e feltri - zazoomblog : Isola dei Famosi toni molto accesi: Ilary Blasi costretta ad intervenire in diretta - #Isola #Famosi #molto… - maryrita52 : RT @ildirimpettaio: Ilary Blasi ha questo modo di condurre l’#isola un po’ “spicciamoce”, un po’ “nun me fate girà il ca**o”, che sta diven… - ildirimpettaio : Ilary Blasi ha questo modo di condurre l’#isola un po’ “spicciamoce”, un po’ “nun me fate girà il ca**o”, che sta d… -