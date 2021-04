Il Wagner Group e la strategia russa in Africa

(Di martedì 20 aprile 2021) Le sanzioni inflitte dall'amministrazione Biden a Yevgeny Prigozhin accendono i riflettori sull'operato nella Repubblica Centrna della società di mercenari collegata all'oligarca. Intervista a Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice all'Osservatorio Russia dell'Ispi, sulla presenza di Mosca nel continente nero. A partire dai tempi sovietici. Iltorna nell'occhio del ciclone. Yevgeny Prigozhin, legato alla famigerata società di contractor russi, il 15 aprile è stato colpito dalle sanzioni Usa anche per le sue attività nella Repubblica Centrna. Noto come «lo chef di Putin» per la sua attività di catering che organizza eventi con dignitari stranieri alla presenza del presidente russo, Prigozhin ha raggiunto la celebrità anche con un'altra sua creazione. All'oligarca si riconduce la Internet ...

FdG_01 : @FlyingAndrew91 Leggi qui, nel frattempo :) - FlyingAndrew91 : @FdG_01 ?? Da quello che ho capito stanno lavorando sul Wagner Group ?? -

Il ministro della Difesa, Ben Wallace , ha per esempio usato un linguaggio severo contro le attività russe " che con i contractor delsono considerate il principale rischio per il ...Non mancano nuove sanzioni contro lo "chef" di Putin Evgenij Prighozin , potente oligarca e capo del, milizia di mercenari presente (anche) in Libia, 'ma sono ristrette alle attività di ...Funzionari espulsi, aziende colpite, finanza in ginocchio. La rappresaglia a suon di sanzioni degli Usa di Biden contro la Russia di Putin è durissima. Massima allerta degli 007 per gli attacchi cyber ...Nel report del DNI sulle potenziali minacce globali ci sono alcuni passaggi sulla Libia, individuata come un un terreno delicato perché il processo di stabilizzazione non ha ancora un quadro di sicure ...