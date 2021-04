Il Paradiso delle Signore, impossibile da prevedere | È successo (Di martedì 20 aprile 2021) Sono diverse le cose impossibili da prevedere ma che sono successe ne Il Paradiso delle Signore. La fiction ha rapito il cuore degli italiani che però non sanno tutto su questa. Il Paradiso delle SignorePrima di andare oltre però soffermiamoci su quelle che sono le anticipazioni della puntata di oggi, 20 aprile 2021. La fiction tornerà protagonista sui nostri schermi a partire dalle ore 15.55 su Rai 1. Irene e Rocco sono ormai ai ferri corti. Tra i due la tensione si taglia con una lama di coltello. Devono infatti ancora chiarire quanto accaduto di recente. Maria non perde le speranze nei confronti del suo eterno amore che però per il momento non l’ha portata da nessuna parte. LEGGI ANCHE >>> Attenta a non perdere la testa C’è poi Umberto ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Sono diverse le cose impossibili dama che sono successe ne Il. La fiction ha rapito il cuore degli italiani che però non sanno tutto su questa. IlPrima di andare oltre però soffermiamoci su quelle che sono le anticipazioni della puntata di oggi, 20 aprile 2021. La fiction tornerà protagonista sui nostri schermi a partire dalle ore 15.55 su Rai 1. Irene e Rocco sono ormai ai ferri corti. Tra i due la tensione si taglia con una lama di coltello. Devono infatti ancora chiarire quanto accaduto di recente. Maria non perde le speranze nei confronti del suo eterno amore che però per il momento non l’ha portata da nessuna parte. LEGGI ANCHE >>> Attenta a non perdere la testa C’è poi Umberto ...

