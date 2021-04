Giustizia, Cartabia sceglie una donna come capo degli ispettori (Di martedì 20 aprile 2021) Una donna a capo degli ispettori al ministero della Giustizia: il ministro Marta Cartabia ha scelto di affidare l’incarico all’attuale presidente del tribunale di Viterbo Maria Rosaria Covelli. La magistrata dovrà coordinare gli ambiti di intervento degli ispettori che indagano sui loro colleghi magistrati sospettati di essere inadempienti nel lavoro oppure per un possibile illecito. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Una donna a capo degli ispettori al ministero della Giustizia: il ministro Marta Cartabia ha scelto di affidare l’incarico all’attuale presidente del tribunale di Viterbo Maria Rosaria Covelli. La magistrata dovrà coordinare gli ambiti di intervento degli ispettori che indagano sui loro colleghi magistrati sospettati di essere inadempienti nel lavoro oppure per un possibile illecito.

Advertising

2020Polpen : Oggi la ministra della giustizia Cartabia ha visitato il penitenziario di Bergamo. Carcere intitolato ad un prete,… - BEPPESARNO : ...Purtroppo a @beppe_grillo sono 2anni che lo tengono per le @@ per la vicenda del figlio e ora che alla… - gfstudioRoma : RT @tempoweb: Sulla prescrizione la #Cartabia ascolta centrodestra e renziani #giustizia #lega #forzaitalia #italiaviva #matteorenzi #iltem… - cornelliattilio : RT @webecodibergamo: Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, oggi a Bergamo per intitolare il carcere al cappellano morto di Covid. L’… - AndreaConsonni4 : Giustizia riparativa ed ergastolo ostativo, il discorso della guardasigilli in occasione della cerimonia d’intitola… -