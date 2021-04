Frode e truffa sui contributi Covid, coinvolto un imprenditore della Bergamasca (Di martedì 20 aprile 2021) Anche un imprenditore di origine calabrese trapiantato in Bergamasca risulta coinvolto nella maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 21 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla Frode fiscale, alla truffa ai danni di istituti di credito e truffa sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio. L’indagine ha interessato Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria. Oltre agli arresti, le Fiamme Gialle hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e contanti per un valore di circa 40 milioni di euro, nei confronti di 58 persone accusate di aver organizzato una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) Anche undi origine calabrese trapiantato inrisultanella maxi operazioneGuardia di Finanza che ha portato all’arresto di 21 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allafiscale, allaai danni di istituti di credito esui finanziamenti epubblici per il, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio. L’indagine ha interessato Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria. Oltre agli arresti, le Fiamme Gialle hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e contanti per un valore di circa 40 milioni di euro, nei confronti di 58 persone accusate di aver organizzato una ...

