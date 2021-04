Ema ‘libera’ Johnson&Johnson per l’Ue, ma negli Usa è ancora sospeso (Di martedì 20 aprile 2021) Somministrazione di Johnson&Johnson al via in Europa. Nel giro di una settimana, l’Ema ha completato l’indagine ulteriore su questo vaccino, aperta dopo che, il 15 aprile scorso, è stato sospeso negli Usa per 8 casi di reazioni avverse su 7 milioni di vaccinati. Conclusione: il nesso tra i casi rari di reazioni avverse e l’inoculazione del vaccino Janssen, prodotto da Johnson&Johnson, è “ chiaro e forte”, dice Sabine Straus, capo del Comitato per la sicurezza dell’Ema. Ma “i benefici superano i rischi” e dunque l’Agenzia del Farmaco europea ‘libera’ la somministrazione del vaccino in Europa, disponendo solo delle modifiche all’elenco dei possibili effetti indesiderati ma senza stabilire limitazioni all’uso. Saranno gli Stati a decidere come usarlo, ognuno per sé com’è prassi ormai consolidata fin dall’inizio della campagna ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Somministrazione di Johnson&Johnson al via in Europa. Nel giro di una settimana, l’Ema ha completato l’indagine ulteriore su questo vaccino, aperta dopo che, il 15 aprile scorso, è statoUsa per 8 casi di reazioni avverse su 7 milioni di vaccinati. Conclusione: il nesso tra i casi rari di reazioni avverse e l’inoculazione del vaccino Janssen, prodotto da Johnson&Johnson, è “ chiaro e forte”, dice Sabine Straus, capo del Comitato per la sicurezza dell’Ema. Ma “i benefici superano i rischi” e dunque l’Agenzia del Farmaco europeala somministrazione del vaccino in Europa, disponendo solo delle modifiche all’elenco dei possibili effetti indesiderati ma senza stabilire limitazioni all’uso. Saranno gli Stati a decidere come usarlo, ognuno per sé com’è prassi ormai consolidata fin dall’inizio della campagna ...

