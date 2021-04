Elisabetta II, nessun festeggiamento per i 95 anni (Di martedì 20 aprile 2021) La morte del Principe Consorte ha influenzato nella scelta Non sono giorni semplici per la Regina Elisabetta II, che dopo 73 anni di matrimonio ha detto addio, con l’ultimo saluto sabato 17, al Principe Consorte, Filippo venuto a mancare a 99 anni. Mercoledì intanto, la sovrana spegnerà 95 anni ma sembra che non abbia la minima intenzione di festeggiate proprio a causa della morte del Duca di Edimburgo. Ogni anno per l’occasione viene condiviso uno scatto di famiglia, una inedita foto che quest’anno non verrà però pubblicata sui canali social visto il complesso momento e il primo compleanno di Elisabetta senza il marito. Sembra anche che il Principe Harry abbia rimandato la sua partenza proprio per passare qualche altro giorno non solo con tutta la famiglia ma soprattutto con la Regina ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) La morte del Principe Consorte ha influenzato nella scelta Non sono giorni semplici per la ReginaII, che dopo 73di matrimonio ha detto addio, con l’ultimo saluto sabato 17, al Principe Consorte, Filippo venuto a mancare a 99. Mercoledì intanto, la sovrana spegnerà 95ma sembra che non abbia la minima intenzione di festeggiate proprio a causa della morte del Duca di Edimburgo. Ogni anno per l’occasione viene condiviso uno scatto di famiglia, una inedita foto che quest’anno non verrà però pubblicata sui canali social visto il complesso momento e il primo compleanno disenza il marito. Sembra anche che il Principe Harry abbia rimandato la sua partenza proprio per passare qualche altro giorno non solo con tutta la famiglia ma soprattutto con la Regina ...

Advertising

prinxesschia : In molti casi mi sono ritrovata a essere d'accordo con chi criticava Harry per il suo comportamento, ma in questo c… - 361_magazine : Non è un momento semplice per la #ReginaElisabetta - CarlettoIlMega : Accidenti quanta ingiustificata attenzione per il funerale del duca Edimburgo marito della regina Elisabetta Sappia… - sedicizero : RT @Anna302478978: @NoATutto @fracci_carlo @eretico_l @Overbite71 @DonatellaBucci @the_whooligan @laperlaneranera @Sylvie26804002 @enkidC @… - Sabrina232223 : @giadanillo2 Che vi piaccia o no si, non hai fatto nessun nome ma Elisabetta parlava così solo di Pier che strano… -