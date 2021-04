“È questione di giorni”. Uomini e Donne, Gemma Galgani fa sul serio. Ma vola il dubbio su quell’uomo (Di martedì 20 aprile 2021) Gemma Galgani è sempre nell’occhio del ciclone. La dama di Uomini e Donne è ancora alla ricerca dell’amore. Una ricerca a tratti snervante, lunga ormai 10 anni, che nel corso degli ultimi anni e ancora di più da 6 mesi a questa parte le attira critiche da tutte la parti. Contro di lei si era scagliato anche il suo ex storico Giorgio Manetti. “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story ma è tutto da vedere”, aveva attaccato il Gabbiano. Giorgio Manetti non crede che Gemma Galgani sia in cerca d’amore: “Non sta a me dirlo – aveva fatto sapere a “Nuovo” – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. È sempre il medesimo copione che si ripete da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021)è sempre nell’occhio del ciclone. La dama diè ancora alla ricerca dell’amore. Una ricerca a tratti snervante, lunga ormai 10 anni, che nel corso degli ultimi anni e ancora di più da 6 mesi a questa parte le attira critiche da tutte la parti. Contro di lei si era scagliato anche il suo ex storico Giorgio Manetti. “E’ sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story ma è tutto da vedere”, aveva attaccato il Gabbiano. Giorgio Manetti non crede chesia in cerca d’amore: “Non sta a me dirlo – aveva fatto sapere a “Nuovo” – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. È sempre il medesimo copione che si ripete da ...

Advertising

borghi_claudio : @Francesco85B Non ci opponiamo perchè ancora non c'è nulla a cui opporsi se non, se va bene, un'idea da parte di qu… - mauro13051948 : RT @giuditta_pini: è gravissimo usare il proprio ruolo pubblico per insinuare che chi denuncia 8 giorni dopo uno stupro mente. Non è più un… - brumas00 : RT @OGiannino: In 4 giorni Cdu e Csu hanno deciso chi sarà il candidato comune alla Cancelleria a settembre. 4 giorni: nelle nostre vere o… - adeleofthrones : @calledope Quindi concordi sul fatto che le cifre spropositate e la questione soldi nel calcio non sono nate due gi… - sivdera : pensate quanto sia scoraggiante non solo per la ragazza in questione ma per tutte le donne, sentir dire che andare… -