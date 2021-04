De Laurentiis: «JP…chi ? La scorsa notte dormivo» (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna a scrivere su Twitter dopo la notizia del Corriere dello Sport secondo cui, nella notte, un emissario della banca JP Morgan ha contattato il Napoli per offrirle di partecipare alla Superlega. Adl smentisce in modo ironico, scrivendo: “JP… chi? La scorsa notte dormivo”. JP…chi ? La scorsa notte dormivo #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 20, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De, torna a scrivere su Twitter dopo la notizia del Corriere dello Sport secondo cui, nella, un emissario della banca JP Morgan ha contattato il Napoli per offrirle di partecipare alla Superlega. Adl smentisce in modo ironico, scrivendo: “JP… chi? La”.? La#ADL — AurelioDe(@ADe) April 20, 2021 L'articolo ilNapolista.

