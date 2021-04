Daniela Ferolla, la ex Miss Italia racconta ‘le buone pratiche’: “Io mi sono appassionata al gyrokinesis”. Ecco cos’è (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama “Un attimo di respiro” (Rai Libri) ed è il libro che la ex Miss Italia ora conduttrice di Linea Verde ha scritto durante la pandemia. Un libro in cui Daniela Ferolla parla di “riconquista del tempo”, come a voler impiegare il periodo difficile della pandemia in qualcosa di positivo grazie alla “meditazione e alle lunghe passeggiate nel bosco”: “Abbiamo ridato importanza al contorno, alle buone pratiche. Io mi sono appassionata alla gyrokinesis, che mette insieme yoga, pilates e meditazione”, ha spiegato al Corriere della Sera. Ferolla racconta di come sia stato lungo il percorso per arrivare ad affrancarsi da uno stereotipo: “… Mi sono imbruttita per essere credibile e accettata da chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama “Un attimo di respiro” (Rai Libri) ed è il libro che la exora conduttrice di Linea Verde ha scritto durante la pandemia. Un libro in cuiparla di “riconquista del tempo”, come a voler impiegare il periodo difficile della pandemia in qualcosa di positivo grazie alla “meditazione e alle lunghe passeggiate nel bosco”: “Abbiamo ridato importanza al contorno, allepratiche. Io mialla, che mette insieme yoga, pilates e meditazione”, ha spiegato al Corriere della Sera.di come sia stato lungo il percorso per arrivare ad affrancarsi da uno stereotipo: “… Miimbruttita per essere credibile e accettata da chi ...

Daniela Ferolla, ex Miss Italia in tv "Mi imbruttivo per essere accettata" "Da quando avevo 17 anni non mi ero mai fermata: un criceto sulla ruota". Poi, poco più di un anno fa, il mondo si è interrotto anche per Daniela Ferolla: il lockdown e all'improvviso il tempo davanti. "Mi sono messa a scrivere, volevo trasformare l'inerzia in un qualcosa di buono". È nato così uno dei libri figli della pandemia, "Un ...

Daniela Ferolla, ex Miss Italia in tv: «Mi imbruttivo per essere accettata» Corriere della Sera Daniela Ferolla, ex Miss Italia in tv «Mi imbruttivo per essere accettata» La conduttrice di Linea Verde: «Mortificavo il mio aspetto e indossavo abiti di una taglia più grande. Alcuni uomini con cui ho lavorato avevano paura di una ragazza giovane e carina» ...

