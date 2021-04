Coronavirus, i dati del 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 12.074, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.891.063. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10.774 unità, quindi al momento risultano positive 482.715 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.151, ovvero 93 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.255, quindi 487 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 456.309. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 390 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 117.633. Da ieri si registrano anche 22.453 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.290.715. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 12.074, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.891.063. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10.774 unità, quindi al momento risultano positive 482.715 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.151, ovvero 93 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.255, quindi 487 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 456.309. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 390 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 117.633. Da ieri si registrano anche 22.453 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.290.715. Nuovi contagiati: ...

