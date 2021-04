Conte: “Capisco l’angoscia di Grillo, ma non trascurare il dolore della ragazza. Io e M5s siamo per l’autonomia delle toghe e la lotta alla violenza sulle donne” (Di martedì 20 aprile 2021) “Ho avuto modo di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati”. Esordisce così il messaggio di Giuseppe Conte, dopo le polemiche per il video registrato dal garante del Movimento 5 stelle in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo. “Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto”, si legge nella nota diffusa dall’agenzia Adnkronos. “E’ una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia. Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovane ragazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Ho avuto modo di parlare con Beppein più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati”. Esordisce così il messaggio di Giuseppe, dopo le polemiche per il video registrato dal garante del Movimento 5 stelle in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo. “Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto”, si legge nella nota diffusa dall’agenzia Adnkronos. “E’ una vicenda che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia. Comprendo le preoccupazioni edi un padre, ma non posche in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovane...

