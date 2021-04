Come adottare un bambino, in Italia e all’estero (Di martedì 20 aprile 2021) «Madre non è solo partorire un figlio. Si può essere tale dando amore ad una creatura che adotti per crescerla Come tua». A seguito della pubblicazione del nostro racconto Il dolore di non essere diventata madre, questo commento scritto da una lettrice ci ha spinto ad affrontare il tema dell’adozione. Ci siamo rivolte a Ivana Lazzarini. Ivana è presidente dell’associazione ItaliaAdozioni, nonché mediatrice familiare e madre adottiva di una ragazza e un ragazzo. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con lei che ha risposto a molte domande inerenti al tema. Ci ha spiegato quali sono i requisiti che bisogna avere per fare domanda, Come iniziare l’iter per un’adozione nazionale o internazionale, quali sono le cose che bisogna aver ben chiare dentro di sé per diventare madre adottiva. E infine ci ha raccontato, non meno importante, ... Leggi su dilei (Di martedì 20 aprile 2021) «Madre non è solo partorire un figlio. Si può essere tale dando amore ad una creatura che adotti per crescerlatua». A seguito della pubblicazione del nostro racconto Il dolore di non essere diventata madre, questo commento scritto da una lettrice ci ha spinto ad affrontare il tema dell’adozione. Ci siamo rivolte a Ivana Lazzarini. Ivana è presidente dell’associazioneAdozioni, nonché mediatrice familiare e madre adottiva di una ragazza e un ragazzo. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con lei che ha risposto a molte domande inerenti al tema. Ci ha spiegato quali sono i requisiti che bisogna avere per fare domanda,iniziare l’iter per un’adozione nazionale o internazionale, quali sono le cose che bisogna aver ben chiare dentro di sé per diventare madre adottiva. E infine ci ha raccontato, non meno importante, ...

