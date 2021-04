Chi è Antonio Dikele Distefano: tutto sul creatore di Zero (Di martedì 20 aprile 2021) Antonio Dikele Distefano è alla sua prima serie televisiva, ma, a dispetto della giovane età, ha già un vissuto importante da raccontare. Antonio Dikele Distefano ha girato la sua prima serie tv, Zero, su Netflix, ma prima di firmare con il gigante dello streaming, ha portato avanti con particolare successo una carriera come scrittore. Nonostante sia ancora un ragazzo, ha già pubblicato diversi libri, in grado di fare presa su parecchi lettori. La qualità delle storie ideate e sviluppate gli hanno permesso di conquistare l’interesse mediatico: l’avventura di Zero può consacrarlo anche sul piccolo schermo. Il nome è ancora sconosciuto al pubblico generalista? Forse, ma se confermerà le premesse sarà ancora per poco. Proviamo a vedere chi è, dalle ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021)è alla sua prima serie televisiva, ma, a dispetto della giovane età, ha già un vissuto importante da raccontare.ha girato la sua prima serie tv,, su Netflix, ma prima di firmare con il gigante dello streaming, ha portato avanti con particolare successo una carriera come scrittore. Nonostante sia ancora un ragazzo, ha già pubblicato diversi libri, in grado di fare presa su parecchi lettori. La qualità delle storie ideate e sviluppate gli hanno permesso di conquistare l’interesse mediatico: l’avventura dipuò consacrarlo anche sul piccolo schermo. Il nome è ancora sconosciuto al pubblico generalista? Forse, ma se confermerà le premesse sarà ancora per poco. Proviamo a vedere chi è, dalle ...

Advertising

Antonio_Tajani : Vogliamo che 8 dei 40 miliardi dello scostamento di bilancio vadano a chi è stato più penalizzato dal blocco dell'a… - ernano_antonio : RT @tutticomemily: Oggi Grillo c’insegna che per rendere valido uno stupro devi denunciare il giorno dopo altrimenti scade come il cibo nei… - antonio_gaito : Il Real che porta il pallone e decide chi deve giocare e chi no. Dove siamo arrivati ??????? - HyboriaLeague : RT @Andre_Dalma: Ma chi l'avrebbe mai detto che un sistema in cui Antonio Donnarumma guadagna un milione di euro all'anno e in cui Maguire… - guidafrancigena : @OrtigiaP @a_meluzzi @matteosalvinimi @borghi_claudio @lucabattanta @fdragoni @LykanLA @antonio_bordin @valy_s… -