BCE, acquisti settimanali netti PEPP in calo a 16,3 miliardi di euro (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 16 aprile, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 28,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 21,3 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 12,1 miliardi di euro di debito giunto a scadenza. Gli acquisti netti sono quindi pari a 16,3 miliardi, in leggero calo rispetto ai 17,1 miliardi della settimana al 9 aprile. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 976,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centrale europea, che inizia a mostrare una certa stabilizzazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 16 aprile, con il programma, la BCE ha rilevato titoli per 28,4di, in aumento rispetto ai 21,3 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 12,1didi debito giunto a scadenza. Glisono quindi pari a 16,3, in leggerorispetto ai 17,1della settimana al 9 aprile. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano dianti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 976,6di. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centralepea, che inizia a mostrare una certa stabilizzazione ...

