Audi - A Shanghai spunta il prototipo di una Suv elettrica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 aprile 2021) Tra il nome e le camuffature l'intento di rimanere un po' in incognito è chiaro, ma questaconcept, svelata in anteprima al Salone cinese, non è passata certo inosservata: si tratta di una Suv(la livrea è infatti quella tipica delle e-tron) le cui caratteristiche sono per lo più sconosciute, riservata esclusivamente al mercato locale. La sua presenza sul palco, però, è bastata per far emergere qualche dettaglio, malgrado lo stretto riserbo tenuto a riguardo della Casa dei Quattro anelli. Nasce sulla piattaforma Meb. Si sa, per esempio, che questonasce su base Meb e che ha una lunghezza paragonabile a quella della Volkswagen ID.6, vicina ai 4,9 metri. L'ipotesi più concreta, dunque, è che l'conceptrappresenti, a livello tecnico, una ...