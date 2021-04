Vulcano Geldingadalur in Islanda Video eruzione in aumento

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 19 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=bHKLFkYsqVYcon la veduta delin, ripreso lo scorso 16 aprile 2021. L'vulcanica in corso ainnord occidentale. Ebbene,in questo periodo è terra di ghiaccio e del fuoco. Per la prima volta in 800 anni unerutta vicino alla capitale, Reykjavík. A differenza di un'altra suggestivavulcanica, nelsono presenti alti livelli di gas come l'anidride carbonica e il monossido di carbonio che rendono inaccessibili parti dell'area ai visitatori. L'articolo proviene da Meteo Giornale.