Volta a la Comunitat Valenciana | a Valencia quarto posto per Simone Consonni

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il primo podio stagionale perè sfuggito nuovamente per pochi centimetri. Il 26enne di Brembate Sopra non è riuscito a replicare l’impresa della sorella Chiara terminando l’ultima frazione dellaa lain quarta posizione. La frazione, novantacinque chilometri da Paterna a, ha visto protagonisti Abner Gonzalez (Movistar), Maxime Cam (B&B Hotels p/b KTM), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Julien Van Der Brande (Tarteletto-Isorex) e Paul Wright (Mg.K Vis VPM) che hanno provato a scombussolare i pronostici della vigilia. Le formazione dei velocisti non hanno lasciato spazio ai battistrada, chiudendo il gap negli ultimi venti chilometri e conducendo cosi il gruppo allo sprint. A trionfare nella città iberica ci ha quindi ...

Advertising

Cicloweb_it : #VCV2021 @ArnaudDemare chiude la Volta a la Comunitat @GroupamaFDJ - Dominio del team francese alla Valenciana: ogg… - Tiz_CyclingLive : Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 5 [LIVE STREAM] - MichGPS : #VCV2021 Tappa 5 (18/04/2021): Paterna – Valencia (95 km) L’ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2021… - gloritaisa : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 4 ITT [LIVE STREAM] - kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 4 ITT [LIVE STREAM] -

Ultime Notizie dalla rete : Volta Comunitat

SpazioCiclismo

Corsa in tono minore, resta il rammarico dei Movistar con Enric Mas Con la Paterna - Valencia di 91.2 km, valevole come ultima quinta tappa, si è chiusa laa laValenciana 2021, e a ...Corsa in tono minore, resta il rammarico dei Movistar con Enric Mas Con la Paterna - Valencia di 91.2 km, valevole come ultima quinta tappa, si è chiusa laa laValenciana 2021, e a ...Dominio del team francese alla Valenciana: oggi di nuovo a segno Arnaud, mentre il campione svizzero conquista la generale. Corsa in tono minore, resta il rammarico dei Movistar con Enric Mas Con la P ...Dominio del team francese alla Valenciana: oggi di nuovo a segno Arnaud, mentre il campione svizzero conquista la generale. Corsa in tono minore, resta il rammarico dei Movistar con Enric Mas Con la P ...