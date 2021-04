Tragico incidente ferroviario | è una strage | 11 morti e 100 feriti

Advertising

GiornaleVicenza : Parla Camilla Marcante, la giovane che secondo la nuova ricostruzione del tragico incidente di Lobia, era al volant… - TuttoH24 : Un morto e due feriti. E’ il bilancio del tragico incidente verificatosi ieri sera intorno alle 21.30 a Marconia di… - SassiLive : +++TRAGICO INCIDENTE STRADALE A MARCONIA DI PISTICCI: UN MORTO E DUE FERITI+++ - VTrend_it : Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche del mortale scontro - bianca_log : RT @uBCfumetti: Diabolik - Il tormento di Altea Altea, compagna di Ginko e duchessa di Vallenberg, dovrà rivivere un segreto legato a un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

ROMA on line

La serie di incidenti Questoè solo l'ultimo di una serie di gravi incidenti ferroviari nel Paese spesso imputati a scarsi investimenti e alla manutenzione carente della rete. Il 27 ...E' il giovane Giovanni Adinolfi la vittima delverificatosi, in prossimità di un passaggio a livello, lo scorso sabato, nelle vicinanze di un passaggio a livello a Torre Annunziata. Il 27enne cavese, che lavorava come ...StampaE’ il giovane Giovanni Adinolfi la vittima del tragico incidente verificatosi, in prossimità di un passaggio a livello, lo scorso sabato, nelle vicinanze di un passaggio a livello a Torre Annunz ...La cercavano da venerdì pomeriggio, Polina Kochelenko. L’hanno ritrovata alle prime luci dell’alba di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco, in un canale di irrigazione a ...